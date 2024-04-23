Минобороны РФ впервые заявило об уничтожении американской установки ЗРК MIM-23

Минобороны РФ впервые заявило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США в зоне спецоперации.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти 500 тыс. военнослужащих.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.