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Минобороны РФ впервые заявило об уничтожении американской установки ЗРК MIM-23
Минобороны РФ впервые заявило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США в зоне спецоперации.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», – указано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти 500 тыс. военнослужащих.
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