Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти 500 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», – заявил он на заседании коллегии Минобороны России.

Шойгу также отметил, что с начала боевых действий уничтожено более 22 тысяч украинских беспилотников и порядка шести тысяч реактивных снарядов, в том числе «Хаймарс» 3 549 и «Вампир» 361, а также около двух тысяч других воздушных целей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.