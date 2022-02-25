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Политика
25 февраля 2022  18:04

Минобороны РФ: Военные стараются не допустить смертей мирных жителей на Украине

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Российские солдаты всеми силами стараются не допустить, чтобы кто-то из мирных жителей Украины погиб, заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения», – сказал военный.

Он также сообщил, что сейчас агрессию на Донбассе проявляют только нацисты, а подразделения ВСУ в боевых действиях преимущественно не принимают участия.

Конашенков подчеркнул, что ВС России не собираются наносить удары по жилым кварталам Киева. 

«Российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут», — подчеркнул представитель министерства. 

Напомним, 21 февраля Президент России Владимир Путин признал независимость народных республик, а 24 февраля, получив обращения их глав о помощи, объявил о специальной военной операции в Донбассе.

 

 

#конфликт в донбассе #россия и украина #Минобороны
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