Минобороны РФ: В 2024 году дальняя авиация должна получить новые самолеты

Сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

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В наступившем 2024 году дальняя авиация Воздушно-космических сил России получит новые самолеты, основанные «на новых принципах». Об этом заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«У нас большой план по модернизации и получению новой авиационной техники на следующий год. Это будут совершенно новые самолеты, на новых принципах, с новыми аэродинамическими и боевыми качествами», — рассказал военачальник, не приводя других деталей.

При этом основными задачами для дальней авиации в Министерстве обороны РФ назвали поддержание высокого уровня боеготовности, боевой подготовки и исправности авиатехники и вооружения, а также освоение новой и модернизированной боевой техники.

Командование дальней авиации ВКС России включает две тяжелые бомбардировочные авиационные дивизии: 22-ю гвардейскую, базирующуюся в Энгельсе Саратовской области, и 326-ю, базирующуюся в Амурской области. В 2021 году в состав дальней авиации также вошел полк истребителей МиГ-31, переоборудованных для несения гиперзвуковых баллистических ракет «Кинжал».

На вооружении бомбардировочных дивизий состоят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М и сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Производством и модернизацией самолетов двух последних типов занимается Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

В конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что близится к завершению поставка российской дальней авиации четырех бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М.