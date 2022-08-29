Постпред России в Вене Ульянов: Миссия МАГАТЭ уже в пути к атомной станции в Запорожье

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уже находится в пути на Запорожскую АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, несколько представителей организации останутся на станции на постоянной основе.

Возглавляет миссию гендиректор Рафаэль Мариано Гроссии, отметил Ульянов в своем телеграм-канале. Делегация состоит из полутора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью. В пути на объект их сопровождает команда представителей ООН.

Напомним, МАГАТЭ направляется на ЗАЭС из-за угрозы техногенной катастрофы на фоне регулярных обстрелов станции, которая находится под российским контролем. При этом Москва и Киев в обстрелах обвиняют друг друга. Минобороны РФ обвинило Киев в ядерном терроризме и призвало вмешаться в ситуацию зарубежные страны.