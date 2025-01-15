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Минобороны РФ требует взыскать с «Туполева» более 360 млн рублей
Министерство обороны РФ требует взыскать с акционерного общества «Туполев» более 360 млн рублей. Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.
Исковое заявление поступило в суд 13 января и отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.
Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.
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