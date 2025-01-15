Минобороны РФ требует взыскать с «Туполева» более 360 млн рублей

Министерство обороны РФ требует взыскать с акционерного общества «Туполев» более 360 млн рублей. Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 13 января и отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.