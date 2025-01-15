news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 15 января 2025 11:41

Минобороны РФ требует взыскать с «Туполева» более 360 млн рублей

Скопировать ссылку

Министерство обороны РФ требует взыскать с акционерного общества «Туполев» более 360 млн рублей. Информация опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 13 января и отнесено к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

Материалы, поясняющие суть исковых претензий, не опубликованы.

по теме Минобороны подало иск на МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей
#Минобороны #суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100