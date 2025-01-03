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Происшествия 3 января 2025 10:46

Минобороны подало иск на МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей

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Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана на сумму более 38 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Минобороны о взыскании 38 миллионов 300 тысяч рублей.

Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается.

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