Минобороны подало иск на МГТУ имени Баумана на 38 млн рублей

Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету имени Н.Э. Баумана на сумму более 38 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии к производству искового заявления Минобороны о взыскании 38 миллионов 300 тысяч рублей.

Дело будет слушаться в закрытом режиме. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывается.