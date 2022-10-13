Минобороны сообщило о новом обмене пленными – домой вернулись 20 военнослужащих РФ

Россия и Украина провели новый обмен пленными, домой вернулись 20 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Обмен состоялся в результате переговорного процесса, добавили в ведомстве.

Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Напомним, в августе военное МО РФ заявило, что сдавшиеся в плен российским военным служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от обмена на российских пленных. Свои действия они объясняют нежеланием возвращаться в зону конфликта. Один из последних масштабных обменов пленными Киев и Москва провели в конце июня по указу Президента РФ Владимира Путина – тогда домой вернулись 144 военнослужащих.