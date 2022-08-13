Минобороны: Украинские военнопленные не соглашаются на обмен

Сдавшиеся в плен российским военным служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются от обмена на российских пленных. Свои действия они объясняют нежеланием возвращаться в зону конфликта, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на заявления солдат.

В частности, остаться на территории России захотели военнопленные ВСУ из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск, утверждает оборонное ведомство.

В качестве примера МО приводит слова украинского матроса, представившегося «Малышом». «Я не хочу вернуться по обмену и в Украину не хочу вернуться», – заявил он.

Сдаются в плен украинские солдаты, чтобы сохранить свои жизни, так как «в украинской армии это удается сейчас не многим», подчеркнули в ведомстве. «Бойцы националистических батальонов, выполняя роль заградотрядов и угрожая военнослужащим расстрелом, никому не дают покидать позиции, расположенные на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Последний масштабный обмен пленными Киев и Москва провели в конце июня по указу Президента РФ Владимира Путина – тогда домой вернулись 144 военнослужащих. В число обменянных пленных вошли также военные, сдавшиеся с «Азовстали» в Мариуполе. При этом глава ДНР Денис Пушилин заверил, что виновные в доказанных преступлениях военные обмену не подлежат – их ждет Международный трибунал.