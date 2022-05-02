Минобороны: Самолеты ВКС России поразили 36 украинских военных объектов

В течение дня самолеты ВКС РФ поразили 36 украинских военных объектов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины» — доложил генерал-майор.

По его словам, были ликвидированы пять пунктов управления, 25 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В районе Покровского в Днепропетровской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а в районе Межевой — четыре пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения.

Также артиллерийские подразделения уничтожили 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, два пункта управления и восемь артиллерийских батарей.

«Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ», — доложил Конашенков.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.