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Российские военные ударили по складам ВСУ с иностранным вооружением и беспилотниками
Вооруженные Силы России нанесли масштабный удар дальнобойным оружием морского и воздушного базирования по украинским складам боеприпасов и вооружения, в которых, в том числе, хранилась поставленная Киеву иностранная военная техника и беспилотники.
«Все назначенные объекты поражены», — сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Также в ведомстве отметили, что снабжение украинских войск в районах боевых действий нарушено. Ранее сообщалось об уничтожении блиндажа и склада двух вражеских бригад ВСУ.
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