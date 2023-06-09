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Политика 9 июня 2023 14:30

Российские военные ударили по складам ВСУ с иностранным вооружением и беспилотниками

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Вооруженные Силы России нанесли масштабный удар дальнобойным оружием морского и воздушного базирования по украинским складам боеприпасов и вооружения, в которых, в том числе, хранилась поставленная Киеву иностранная военная техника и беспилотники.

«Все назначенные объекты поражены», — сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Также в ведомстве отметили, что снабжение украинских войск в районах боевых действий нарушено. Ранее сообщалось об уничтожении блиндажа и склада двух вражеских бригад ВСУ.

#спецоперация на Украине #политика
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