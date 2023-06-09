news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 9 июня 2023 08:13

Минобороны сообщило об уничтожении склада и двух групп ВСУ при отражении атак

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Группировка российских войск уничтожила блиндаж и склад двух вражеских бригад, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

«Группировка российских войск "Юг", отбивая атаки ВСУ на двух направлениях, уничтожила блиндаж и склад противника, а также скопление сил двух вражеских бригад», – указано в сообщении.

#всу #спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное