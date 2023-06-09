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Минобороны сообщило об уничтожении склада и двух групп ВСУ при отражении атак
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Группировка российских войск уничтожила блиндаж и склад двух вражеских бригад, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.
«Группировка российских войск "Юг", отбивая атаки ВСУ на двух направлениях, уничтожила блиндаж и склад противника, а также скопление сил двух вражеских бригад», – указано в сообщении.
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