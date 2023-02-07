news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
7 февраля 2023  21:45

Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

news_top_970_100

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В настоящее время ведется расследование происшествия, сообщает Минобороны РФ.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС.

В разбирательстве задействованы обе стороны конфликта. Кроме того, ведется работа по возобновлению автомобильного движения по дороге Степанакерт — Горис.

Напомним, что в конце января Армения пожаловалась в НАТО на ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе.

#нагорный карабах #минобороны рф
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное