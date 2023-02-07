Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В настоящее время ведется расследование происшествия, сообщает Минобороны РФ.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС.

В разбирательстве задействованы обе стороны конфликта. Кроме того, ведется работа по возобновлению автомобильного движения по дороге Степанакерт — Горис.

Напомним, что в конце января Армения пожаловалась в НАТО на ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе.