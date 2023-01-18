Армения пожаловалась НАТО на ухудшение ситуации в Карабахе

Замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворкян пожаловался спецпредставителю генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьеру Коломине на ухудшение гуманитарной обстановки в Нагорном Карабахе. Свои опасения он озвучил на встрече со спецпредставителем альянса, которая прошла сегодня, сообщается на сайте МИД Армении.

Заместитель главы МИД представил Хавьеру ухудшающуюся изо дня в день гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнули в ведомстве. Своими действиями «Азербайджан преследует цель подвергнуть этнической чистке армян», утверждается в заявлении.

Сообщается также, что стороны обсудили вопросы повестки сотрудничества Армения-НАТО и вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности.

Напомним, с 12 декабря движение автотранспорта по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией, прекращено – его заблокировала группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне этой ситуации упрекал Россию из-за недостаточной, по его мнению, работы миротворцев. Глава МИД страны Арарат Мирзоян призывал страны G20 надавить на Азербайджан, чтобы он открыл Лачинский коридор.