Минобороны РФ скорректировало список граждан, которых не коснется мобилизация

Минобороны России скорректировало список граждан, которых не будут привлекать на военную службу в рамках частичной мобилизации. В перечень вошли специалисты отдельных высокотехнологичных отраслей и ряда организаций финансового сектора, передает пресс-служба Кабмина.

Данное решение поможет обеспечить стабильную работу финансовой системы страны и важных для граждан и экономики высокотехнологичных отраслей.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Правительства, к военной службе не будут привлекаться граждане, работающие:

в аккредитованных организациях, ведущих деятельность в сфере IT и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области IT, в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

в организациях, являющихся российскими операторами связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, включая центры обработки данных, а также средств связи и линий связи сети связи общего пользования РФ;

в системообразующих организациях в сфере информации и связи, их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией, издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованы в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финрынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Ранее Минобороны также разъяснило, как в России будет проходить частичная мобилизации и кого призовут в первую очередь.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.