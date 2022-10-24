Кириллов: Киев при помощи «грязной бомбы» хочет выставить Россию как ядерного террориста

Украина с помощью «грязной бомбы» намерена выставить Россию как ядерного террориста и запугать мирных граждан. Такое заявление сделал генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

«В результате проведения провокации с применением "грязной бомбы" Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста», — заявил Игорь Кириллов.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел разговор с коллегами из Франции, США, Великобритании и Турции, во время беседы он рассказал им о планах Киева по созданию «грязной бомбы». Три из четырех стран позднее заявили, что сочли российские предупреждения о планах Киева использовать на территории Украины «грязную бомбу» необоснованными.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.