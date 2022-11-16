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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2022  12:31

Минобороны РФ: Разрушения в жилом квартале Киева причинила работа украинских ПВО

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В Минобороны России сообщили, что высокоточные ракетные удары осуществлялись только по целям на территории Украины и на удалении не менее 35 километров от украинско-польской границы. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как отметили в Минобороны, ни одного ракетного удара по объектам в Киеве вчера не наносилось. Разрушения в жилых кварталах столицы Украины, видео с которыми распространялось накануне в СМИ и соцсетях, являются следствием падения и самоликвидации ракет украинских и зарубежных ПВО, которые размещены в черте города.

Что касается фотографий ракет, которые упали накануне на территории Польши: специалисты оборонно-промышленного комплекса идентифицировали их как элементы зенитной управляемой ракеты С-300, которыми пользуются Вооруженные Силы Украины.

Ранее «Татар-информ» сообщал о падении двух ракет в Польше, около границы с Украиной. 

#минобороны россии #ракетный удар
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