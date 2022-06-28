Песков: Минобороны укрепляет западные границы в ответ на агрессивную политику НАТО

Министерство обороны России разрабатывает планы по усилению западных рубежей на фоне возможной угрозы со стороны НАТО, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Работу над планом укрепления границ он назвал комплексной и очень сложной, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин, по словам Пескова, пока не получал доклады от Минобороны, но работа продвигается. По его слвоам, укрепление рубежей необходимо, так как альянс продвигается к российским границам.

«НАТО – достаточно агрессивный блок. Это блок, который был создан в целях конфронтации и он продолжает демонстрировать свою сущность и исполнять свои заложенные по умолчанию задачи: продвижение инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», – подчеркнул представитель Кремля, отметив, что этот процесс длится уже более двух десятилетий.

После начала объявленной Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине многие страны НАТО и Евросоюза начали ужесточать санкции против РФ и оказывать военную и гуманитарную поддержку украинской стороне. Позднее Финляндия и Швеция заявили о желании присоединиться к альянсу.

В апреле зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна быть готова к агрессии со стороны Североатлантического альянса, который усилил свои группировки у российских границ.