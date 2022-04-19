Медведев предупредил о возможной агрессии со стороны НАТО

Россия должна быть готова к возможным агрессивным действиям со стороны НАТО, уверен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. За последнее время войска альянса усилили группировки у российских границ, передает ТАСС.

На заседании президиума Совета по науке и образованию Медведев обратил внимание на роль технологической сферы в безопасности государства. Инновации и перспективные исследования помогают стране поддерживать обороноспособность и противостоять угрозам.

Далее он пояснил, что НАТО пытается расширить свое присутствие вдоль границ РФ.

«И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», — заявил Медведев.

Чтобы противостоять возможному противнику Россия должна наращивать оборонную систему, обеспечивать страну самыми современными вооружениями.

«А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника - и военного, и двойного назначения», — сделал вывод замглавы Совбеза.

Таким образом, вопрос подготовки и воспитания ученых и инженеров затрагивает не только технологическую независимость, но и «выживание государства».