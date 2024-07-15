Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Черным морем

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Черным морем в районе западного побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытку пресекли сегодня около 13.40 (мск).

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», – говорится в сообщении.

Кроме того, в утренние часы 15 июля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили новую атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на объекты на территории РФ. Один аппарат был нейтрализован в воздушном пространстве Орловской области, два дрона уничтожены над Брянской областью, еще три беспилотника были сбиты на подлете к Курской области.