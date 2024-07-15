news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 15 июля 2024 09:02

За утро российские системы ПВО перехватили и уничтожили еще шесть украинских БПЛА

Скопировать ссылку

В утренние часы 15 июля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили новую атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на объекты на территории РФ. Всего было обезврежено шесть дронов самолетного типа.

Один аппарат был нейтрализован в воздушном пространстве Орловской области, два дрона уничтожены над Брянской областью, еще три беспилотника были сбиты на подлете к Курской области.

Российская сторона характеризует эти действия как очередную попытку террористической атаки со стороны украинских вооруженных сил.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2