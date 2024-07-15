За утро российские системы ПВО перехватили и уничтожили еще шесть украинских БПЛА

В утренние часы 15 июля российские системы противовоздушной обороны успешно отразили новую атаку беспилотных летательных аппаратов, направленную на объекты на территории РФ. Всего было обезврежено шесть дронов самолетного типа.

Один аппарат был нейтрализован в воздушном пространстве Орловской области, два дрона уничтожены над Брянской областью, еще три беспилотника были сбиты на подлете к Курской области.

Российская сторона характеризует эти действия как очередную попытку террористической атаки со стороны украинских вооруженных сил.