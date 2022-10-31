Минобороны РФ: Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации

Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине, мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, заявил начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, большинство срочников направят в учебные соединения и воинские части, где они смогут освоить современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», – сообщил Цимлянский. Остальные призывники, по его словам, получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

Осенняя призывная кампания начинается 1 ноября, к работе приступят свыше 2,5 тыс. призывных комиссий в субъектах РФ. В военные комиссариаты уже завезли комплекты обмундирования, несессеры, продовольствие и вещи для обеспечения молодого пополнения, убывающего со сборных пунктов в войска.

«В завершение, хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания», – подытожил Цимлянский.

Напомним, частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября. Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика выполнила задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан.