Минобороны РФ показало видео с пуском ракет из «Искандеров-М» для ударов по объектам ВСУ

Минобороны России опубликовало видео боевой работы оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Западного военного округа – на кадрах запечатлена подготовка к пуску ракет и непосредственно сам запуск. Видео размещено в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Слаженность расчета помогает выполнять задачу. ВСУ даже не успеют одуматься, как уже прилетит крылатая ракета наземного базирования. Сбить ее невозможно», — рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Артем.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал главными целями российских военных защиту мирного населения, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.