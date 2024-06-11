Минобороны РФ показало кадры начала второго этапа учений нестратегических ядерных сил

Минобороны РФ заявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Кадры с места появились в телеграм-канале ведомства.

Минобороны сообщает, что «учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

Ранее в рамках первого этапа учения личным составом ракетных соединений Южного военного округа были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.