В России начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия

В России начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.

В Южном военном округе в рамках первого этапа ядерных учений отрабатывают задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район.

Личный состав ВКС отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал», вылеты в назначенные районы патрулирования.

«Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – указали в оборонном ведомстве.