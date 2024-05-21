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В России начались учения по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны РФ.
В Южном военном округе в рамках первого этапа ядерных учений отрабатывают задачи получения боеприпасов для «Искандера» и скрытного выдвижения в назначенный район.
Личный состав ВКС отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе ракет «Кинжал», вылеты в назначенные районы патрулирования.
«Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – указали в оборонном ведомстве.
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