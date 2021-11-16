Госсекретарь США: Россия создала угрозу безопасности космических исследований

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обвинил Россию в том, что она проведением испытаний противоспутникового оружия создала угрозу безопасности космических исследований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«События 15 ноября ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами», — подчеркнул госсекретарь.

Блинкен обратил внимание на то, что в результате испытаний противоспутникового оружия на орбите Земли появилось около 1,5 тыс. заметных облаков. По его словам, они создают угрозу космическим объектам и спутникам, «жизненно важным для безопасности наций, экономики и научных интересов, на десятилетия вперед». При этом он заверил, что США и их союзники приступят к поиску ответа на испытания.

Накануне опасный фрагмент разрушившегося спутника с интервалом в полтора часа два раза пролетел возле Международной космической станции. На случай экстренной эвакуации космонавты и астронавты заняли места в пристыкованных к МКС кораблях «Союз МС-19» и Crew Dragon. Сегодня члены экипажа станции будут держать закрытыми внутренние люки между основными модулями.

Глава NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Билл Нельсон в свою очередь отметил, что экипажу МКС пришлось предпринять срочные меры по обеспечению безопасности из-за инцидента с космическим мусором, образовавшимся из-за испытаний российской противоспутниковой ракеты.

«Невозможно помыслить, чтобы Россия с ее долгой и легендарной историей пилотируемых космических полетов подвергала опасности не только американских и международных астронавтов на МКС, но и собственных космонавтов. Их (российских военных — прим. Т-и) действия безрассудны и опасны, они угрожают также китайской космической станции и тайконавтам на ее борту», — заявил руководитель NASA.