Минобороны РФ подпишет десятилетний контракт на закупку вертолетов у КВЗ

Казанские вертолеты обеспечат новый облик Воздушно-десантных войск РФ. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил сегодня журналистам в Казани.

По словам главы Минобороны РФ, российской армии нужны надежные вертолеты, которые смогут летать в любую погоду. Этим условиям соответствует продукция Казанского вертолетного завода.

«В этом году от Казанского вертолетного завода ожидаем 22 вертолета Ми-8, а также Ми-38, „Ансаты“. До конца года мы подготовим и представим решение по новому облику Воздушно-десантных войск — с наделением их в том числе армейской авиацией. Для этого нам необходимо достаточно большое количество вертолетов Ми-8», — поделился планами Сергей Шойгу.

Министр обороны отметил, что с Казанским вертолетным заводом будет подписан контракт сроком на десять лет.

«Тут нужны будут не два и не три вертолета... Будет подготовлен и подписан контракт на десять лет, как в случае с Ту-160. Чтобы предприятие знало свой завтрашний день, чтобы могло заказывать и закупать комплектующие по сегодняшним ценам, не дожидаясь удорожания продукции», — пояснил руководитель военного ведомства.

Шойгу также рассказал, что Минобороны РФ в ежедневном режиме контролирует, как выполняется гособоронзаказ. «По этому поводу наш главнокомандующий — Президент России собирает нас дважды в год — в мае и ноябре», — добавил он.

Шойгу прибыл в Казань в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. Главная цель визита — проверка выполнения государственного оборонного заказа авиационным и вертолетным предприятиями Татарстана.