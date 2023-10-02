Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинских позиций в Запорожской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ на позициях в Запорожской области. Видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили противника из стрелкового оружия и минометов.

В ведомстве отметили, что сброс боеприпасов с беспилотника точно в окопы заставляет украинских боевиков бежать с позиций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские подразделения уничтожили украинские склады, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», – указано в сообщении.