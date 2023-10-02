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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинских позиций в Запорожской области
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ на позициях в Запорожской области. Видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что российские военнослужащие уничтожили противника из стрелкового оружия и минометов.
В ведомстве отметили, что сброс боеприпасов с беспилотника точно в окопы заставляет украинских боевиков бежать с позиций.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские подразделения уничтожили украинские склады, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», – указано в сообщении.
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