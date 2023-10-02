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Руc Тат
Происшествия 2 октября 2023 15:39

Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов топлива и украинской авиации

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На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские подразделения уничтожили украинские склады, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», – указано в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав». В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

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#спецоперация на Украине
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