Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов топлива и украинской авиации

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские подразделения уничтожили украинские склады, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», – указано в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав». В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.