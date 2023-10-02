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Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов топлива и украинской авиации
На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области российские подразделения уничтожили украинские склады, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины», – указано в сообщении.
Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав». В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.
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