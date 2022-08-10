Минобороны: Путин не вводил режим чрезвычайного положения в Крыму

Президент России Владимир Путин не вводил режим чрезвычайного положения в Республике Крым. Сообщающий об этом документ, который «гуляет» по соцсетям, является фейком, заявили в Минобороны.

Украинские паблики распространили поддельный документ, в котором российский лидер якобы ввел режим ЧС в Крыму сроком на 60 дней. В военном ведомстве подчеркнули, что на нем нет штрихкода, которым маркируются все документы канцелярии Президента РФ.

«В указе Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения должны быть определены: обстоятельства, послужившие основанием для введения чрезвычайного положения, обоснование необходимости его введения и силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положения. Ничего этого в документе нет», – подчеркнуло минобороны, добавив, что Последний опубликованный документ на сайте Кремля имеет регистрационный номер 529, документа №536 не существует.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в поселке Новофедоровка, где накануне произошла серия взрывов на аэродроме, сложилась чрезвычайная ситуация муниципального характера и подчеркнул, что главная задача на сегодня – это скорейшее восстановление инфраструктуры.

По последним данным крымского минздрава, пострадали 14 человек, один человек погиб.