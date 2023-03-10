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Минобороны РФ прокомментировало слухи о продолжении частичной мобилизации
В России не планируется возобновление призыва резервистов в рамках частичной мобилизации, заявили в национальном центре управления обороной. Жителей страны призвали не верить слухам и не поддаваться на провокации, а в случае сомнений обращаться с вопросами в ведомство.
На горячую линию министерства начали поступать вопросы о возможном продолжении мобилизации, сообщили в национальном центре управления обороной. Подобные слухи ведомство расценивает как сознательную дезинформацию.
«Никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится. Минобороны России призывает граждан не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении.
Представители военного ведомства напомнили, что продолжают консультации граждан России в круглосуточном режиме, и посоветовали в случае возникновения вопросов звонить на горячую линию, с момента работы которой рассмотрено уже более 12,8 тыс. обращений.
Напомним, частичная мобилизация проводилась по указу Президента Владимира Путина с 21 сентября по 28 октября прошлого года, с учетом резервистов и добровольцев на службу в этот период отправились более 318 тыс. человек. Указа о завершении частичной мобилизации подписано не было, однако в Кремле подчеркивали, что этот вопрос закрыт.
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