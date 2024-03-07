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Происшествия 7 марта 2024 13:25

Минобороны: Причиной пожара в танковом училище Казани стала неисправная проводка

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В Минобороны сообщили, что причиной пожара в Казанском танковом училище стала неисправная проводка. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве также объяснили, что возгорание произошло в подсобном нежилом помещении.

Пожар локализовали в 12.20, сейчас идет проливка очага. В результате никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в соцсетях появились фото черного дыма в Приволжском районе Казани. Предполагалось, что горит здание казармы.

#пожар
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