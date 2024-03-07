Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минобороны: Причиной пожара в танковом училище Казани стала неисправная проводка
В Минобороны сообщили, что причиной пожара в Казанском танковом училище стала неисправная проводка. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
В ведомстве также объяснили, что возгорание произошло в подсобном нежилом помещении.
Пожар локализовали в 12.20, сейчас идет проливка очага. В результате никто не пострадал.
Ранее мы сообщали, что в соцсетях появились фото черного дыма в Приволжском районе Казани. Предполагалось, что горит здание казармы.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников