Казанцы делятся фото и видео пожара на территории Танкового училища в Казани

В соцсетях появились фото черного дыма в Приволжском районе Казани. Пользователи сообщают, что пожар произошел на улице Техническая.

Фото: © Соцсети

Однако, как стало известно «Татар-информу», возгорание произошло на территории Танкового училища. По некоторым данным, горит задние казармы.

Все подробности уточняются.