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Происшествия 7 марта 2024 12:17

Казанцы делятся фото и видео пожара на территории Танкового училища в Казани

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В соцсетях появились фото черного дыма в Приволжском районе Казани. Пользователи сообщают, что пожар произошел на улице Техническая.

Фото: © Соцсети

Однако, как стало известно «Татар-информу», возгорание произошло на территории Танкового училища. По некоторым данным, горит задние казармы.

Все подробности уточняются.

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