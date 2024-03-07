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Казанцы делятся фото и видео пожара на территории Танкового училища в Казани
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В соцсетях появились фото черного дыма в Приволжском районе Казани. Пользователи сообщают, что пожар произошел на улице Техническая.
Однако, как стало известно «Татар-информу», возгорание произошло на территории Танкового училища. По некоторым данным, горит задние казармы.
Все подробности уточняются.
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