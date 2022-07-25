Минобороны Польши заявило о планах создать самые сильные сухопутные войска НАТО

В Польше создадут самые сильные сухопутные войска среди стран НАТО в Европе. Такими планами поделился премьер республики и министр обороны страны Мариуш Блащак. По его мнению, это позволит устрашить агрессоров, к которым он отнес Россию.

«Польская армия должна быть столь многочисленной и столь сильной, что само ее существование отпугнет агрессора. Что касается и артиллерии, а также танковых войск, то в Европе в итоге не будет более сильного государства», – приводит слова премьера РИА Новости.

При этом Блащак отметил Россию в числе тех, против кого Варшава планирует вооружаться. «Мы на линии фронта, у нас граница с Россией и на севере, и фактически, в военном отношении, – со стороны Белоруссии», – сказал он.

Ранее Варшава сообщала о намерении довести общую численность армии до 400 тыс. человек. В последнее время страна активно закупает боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.

Глава Слежбы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее неоднократно заявлял о том, что Польша вооружается, так как готовится занять украинские земли. Первым этапом операции он назвал ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их от «защиты от российской агрессии».