Минобороны заявило о неудачной попытке Украины атаковать корабль «Иван Хурс»

Сегодня в 5.30 утра три украинских надводных беспилотника безуспешно попытались атаковать российский разведывательный корабль Черноморского флота «Иван Хурс». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Все участвовавшие в нападении беспилотные быстроходные катера «уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор», утверждают в военном ведомстве.

При этом, по данным Минобороны, «Иван Хурс» обеспечивал безопасность функционирования газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Upd. (17.12): Первым об атаке на корабль Черноморского флота еще в первой половине дня сообщил Telegram-канал «Рыбарь». Изначально он рассказал, что беспилотники атаковали «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор, но затем уточнил, что это произошло «уже после прохождения пролива <…> в 40 морских милях (примерно 74 километрах — прим. Т-и) к северу от него (в южной части Черного моря)».

Украина неоднократно использовала надводные беспилотники для атак на Севастополь. Наиболее массированное нападение случилось 29 октября.

Необходимо отметить, что переданный флоту в 2018 году первый корабль проекта 18280 «Иван Хурс» вооружен двумя морскими тумбовыми пулеметными установками калибром 14,5 миллиметра. Вероятно, они и использовались для отражения атаки.