Минобороны подтвердило крушение самолета Ил-76 в Ивановской области

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В Минобороны России подтвердили крушение самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной крушения Ил-76 стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.

На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Ранее мы рассказывали о том, что появилось видео загоревшегося в небе над Иваново транспортного самолета Ил-76.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.