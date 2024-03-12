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Минобороны подтвердило крушение самолета Ил-76 в Ивановской области
В Минобороны России подтвердили крушение самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что самолет потерпел крушение при взлете для выполнения планового полета. Причиной крушения Ил-76 стал пожар одного из двигателей при взлете самолета.
На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.
Ранее мы рассказывали о том, что появилось видео загоревшегося в небе над Иваново транспортного самолета Ил-76.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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