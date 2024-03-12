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Происшествия 12 марта 2024 13:35

Появилось видео загоревшегося в небе над Иваново транспортного самолета Ил-76

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В небе над Иваново загорелся самолет. Местные телеграм-каналы публикуют видео с черным дымом со стороны аэродрома.

По данным СМИ, транспортник упал в районе кладбища. Предварительно, при взлете с аэродрома «Северный» у Ил-76 загорелся двигатель. Сделав круг, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог. По предварительным данным, на борту было 12 человек – 7 членов экипажа и 5 пассажиров. Их судьба пока неизвестна.

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