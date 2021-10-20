Минобороны передало 14 регионам более 280 тонн кислорода

Министерство обороны РФ по поручению Президента России Владимира Путина передало из воинских частей 14 регионам страны более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

В Минобороны пояснили, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом глава ведомства Сергей Шойгу поставил задачу «командующим войсками военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов».

Сегодня медицинским учреждениям 14 регионов России уже передали из воинских частей 240,8 тонны сжиженного кислорода, уточнили в ведомстве.

При этом завтра, 21 октября, еще 27 тонн сжиженного кислорода предполагается передать семи регионам. Это Республика Башкортостан, Волгоградская, Кировская, Московская, Смоленская, Тверская и Ульяновская области.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова анонсировала, что Минпромторг вместе с другими ведомствами согласовывает параметры поддержки регионов по обеспечению их кислородом.