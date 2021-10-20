Правительство РФ выделит регионам 56 млрд рублей на поддержку системы ОМС
Правительство России выделит регионам 56 млрд рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом России Владимиром Путиным.
«Для поддержки системы здравоохранения по поручению Председателя Правительства будет оказана помощь регионам России. Первое — выделение 56 млрд рублей на поддержку системы ОМС», — отметила вице-премьер.
Кроме того, по словам Голиковой, будет организована централизованная закупка и доставка в субъекты Федерации дорогостоящих лекарственных препаратов для стационарного лечения, которые «отдельные регионы страны сегодня не приобретают, ссылаясь на дефицит финансовых ресурсов».
«Эти препараты необходимы особенно в первые дни оказания медицинской помощи. Приобретем такие лекарственные препараты на сумму 4,1 млрд рублей. А также окажем поддержку регионам по обеспечению кислородом. В настоящее время Минпромторг совместно с коллегами проводит работу по согласованию параметров такой поддержки», — добавила она.
Вице-премьер подчеркнула, что до конца года в российские регионы к выделенным недавно 5,1 млрд рублей будут дополнительно направлены средства из федерального бюджета на закупку лекарств для пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении.