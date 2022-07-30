Володин об ударе по СИЗО в Еленовке: Вашингтон и Киев убирают свидетелей преступлений

За ракетным ударом по СИЗО в Еленовке стоят Президент Украины Владимир Зеленский и администрация США, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, такое развитие событий они спланировали, чтобы не допустить нового «Нюрнбергского процесса», где в роли пленных нацистов выступали бы и давали показания члены батальона «Азов»*.

«Вашингтон и Киев убирают свидетелей своих преступлений против человечества, чтобы граждане европейских государств и США не отвернулись от них, а поставки оружия и боеприпасов продолжались», – написал он в своем телеграм-канале.

Публичные признания «зверств» азовцев* неминуемо привели бы к требованиям привлечь к уголовной ответственности руководителей ряда стран НАТО, уверен Володин.

В ночь на 30 июля в Еленовке оказался обстрелян изолятор, в котором содержались украинские военнопленные. Погибли более 50 человек, в том числе 40 украинских военнопленных, еще более 100 человек ранены. Российская сторона заявила, что удар был нанесен из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В ДНР сообщили, что украинские военные прицельно били по баракам, где содержатся пленные силовики ВСУ.

Военные батальона «Азов»* сдались в плен российским военным с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Часть из них обменяли на российских военнопленных в формате 160 на 160. Власти РФ заявляли, что виновные в преступлениях боевики обмену не подлежат – их будут допрашивать и судить.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля, когда об этом объявил Президент России Владимир Путин.

* Запрещенная в РФ экстремистская группировка