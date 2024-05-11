Минобороны опубликовало ролик о службе по контракту с бойцом из Татарстана

Позывной Дамира Багаутдинова из Татарстана – Юрист. Он рассказал военкору «Татар-информа», что с детства выступал за справедливость, потому товарищи так его и прозвали. И поэтому он сейчас здесь – на защите страны в зоне специальной военной операции в составе батальона «Тимер».

Недавно Юрист принял участие в записи рекламного ролика о службе по контракту.

«Да тяжело, но меня гордость берет за то, что ты там», – вспоминает боец слова супруги.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.