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Минобороны опубликовало ролик о службе по контракту с бойцом из Татарстана
Позывной Дамира Багаутдинова из Татарстана – Юрист. Он рассказал военкору «Татар-информа», что с детства выступал за справедливость, потому товарищи так его и прозвали. И поэтому он сейчас здесь – на защите страны в зоне специальной военной операции в составе батальона «Тимер».
Недавно Юрист принял участие в записи рекламного ролика о службе по контракту.
«Да тяжело, но меня гордость берет за то, что ты там», – вспоминает боец слова супруги.
Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.
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