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СВО 11 мая 2024 12:49

Минобороны опубликовало ролик о службе по контракту с бойцом из Татарстана

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Позывной Дамира Багаутдинова из Татарстана – Юрист. Он рассказал военкору «Татар-информа», что с детства выступал за справедливость, потому товарищи так его и прозвали. И поэтому он сейчас здесь – на защите страны в зоне специальной военной операции в составе батальона «Тимер».

Недавно Юрист принял участие в записи рекламного ролика о службе по контракту.

«Да тяжело, но меня гордость берет за то, что ты там», – вспоминает боец слова супруги.

Чтобы заключить контракт с Минобороны РФ в Татарстане, необходимо обратиться в ближайший военкомат или исполком сельского поселения.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте или по телефонам: 8 (800) 222 59 00, 8 (843) 221 44 52 или 8 (843) 299‒17‒71 Центр «Батыр».
#военная служба по контракту
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