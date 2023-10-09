Татарстанский боец «Тимера» об СВО: «Здесь дети с пустыми глазами и верой в нацизм»

«Надеюсь, что моим детям никогда не придется столкнуться с той ненавистью и злостью – со всем, что происходит тут»

Фото: © Равиль Мукменов

«Глаза у местных детей совсем другие, как будто пустые»

Позывной этого бойца из Татарстана – Юрист. Он рассказал военкору «Татар-информа», что с детства выступал за справедливость, потому товарищи так его и прозвали. И поэтому он сейчас здесь – на защите страны в зоне специальной военной операции в составе батальона «Тимер».

«Родным я сообщил буквально за пару дней до отъезда, что отправляюсь на СВО. Сперва я все документы подготовил, понял, что годен на сто процентов, меня определили в батальон, и только после этого я рассказал близким. Конечно, меня пытались отговорить. У меня двое детей-погодок, оба пацаны, жена очень переживала», – рассказал военнослужащий.

Юрист добавил: когда уже добрался до места несения службы и появилась возможность выйти на связь с супругой, она призналась ему, что ее переполняет гордость за него, пусть расставание и дается тяжело.

Юрист вспомнил, как встретился со своими мальчиками, когда после ранения вернулся в Казань, чтобы пройти реабилитацию. Он мечтает, чтобы его дети не знали тех ужасов, с которыми пришлось столкнуться детям Украины.

«Я видел местных детей, у них совсем другие глаза, как будто пустые. Они многое видели и знают, иногда вообще боятся людей, если подходишь к ним ближе. Я вижу, как мои дети бегают, играют, веселятся, капризничают или плачут, и надеюсь, что им никогда не придется столкнуться с той ненавистью и злостью – со всем, что происходит тут», – рассказал Юрист.

Он признался, что был шокирован тем, что иной раз говорят местные мальчики и девочки.

«У них Бандера считается национальным героем, а у меня в голове не укладывается, как такое вообще возможно. На Украине, похоже, в принципе нормально – преподавать детям идеи нацизма», – пожимает плечами татарстанский военнослужащий.

«У нас нет "тыловых" или "штурмовиков", в батальоне мы – универсальные солдаты»

Юрист рассказал, что какая бы задача ни стояла перед «Тимером», бойцы ее выполняют. У них нет таких определений, как «тыловые» или «штурмовики», – все универсальны и действуют соответственно.

«Батальон наш именно так и работает. Стоит задача – нужно выполнить. Я учился у старшего поколения, присматривался к людям с реальным военным опытом. Сперва я за ними наблюдал, потом собственные навыки отрабатывал», – объяснил Юрист.

Он признался, что одна из самых страшных вещей в реальном бою – артобстрел, когда не понимаешь, откуда прилетает и где ждать столкновения с живой силой противника.

«Там все очень спонтанно происходит, приходится буквально импровизировать. Однако за счет той подготовки, которую нам дали при слаживании или во время срочной службы, импровизация дается нам хорошо, и поставленная задача выполняется», – добавил татарстанский военнослужащий.

По мнению Юриста, в батальоне нельзя быть абсолютно бесстрашным, поскольку можно подставить своих же товарищей. К каждому действию следует подходить обдуманно, а не сгоряча.

«В бою следует все обдумать, а потом уже действовать. Геройствовать, выбегая навстречу пулям вопреки здравому смыслу, – глупо. К тому же сейчас 21-й век, в конфликтах стороны применяют коптеры, которые отслеживают каждое движение. Чтобы выполнить поставленную цель, действовать нередко приходится аккуратно и незаметно», – описал ситуацию Юрист.

«Мы – люди цивилизованные, поэтому на пленных не срываем злость»

Юрист поделился, что недавно, когда отряд закрепился в Работино, погиб его близкий друг с позывным Веселый.

«До сих пор ком в горле стоит. Буквально вчера вечером с ним смеялись, а утром я узнаю, что его уже нет. Я не сдержался, пустил слезу и не вижу в этом ничего странного. Это нормальные эмоции, когда погибает твой боевой товарищ», – рассказал военнослужащий.

Он вспомнил случай, когда Веселый отправился штурмовать подвал гранатами, пока остальные «тимеровцы» вели интенсивный огонь, прикрывая подходы к занятому зданию. Он бросил одну гранату и велел противнику сложить оружие, а те в ответ крикнули, что сдаются.

«Помню, они говорили, что мобилизованные, что их заставили. Один признался, что повар и в военном ремесле не слишком разбирается, другой говорил, что недавно был призван чуть ли не насильно, а потом выяснилось, что они уже более полутора лет с нами тут воюют. Говорят, что обучение проходили в Чехии», – рассказал Юрист.

Он вспомнил, что солдаты ВСУ были очень удивлены, что их не ликвидировали на месте. После приказа выбросить вперед оружие и выбраться из укрытия они подчинились, но умоляли российских военнослужащих не открывать огонь.

«Если честно, я был очень зол на них, тем более они не признавались, что давно воюют. Но мы – народ цивилизованный, поэтому эмоции стараемся держать в узде. Пленных мы передали потом дальше», – завершил рассказ Юрист.

«В бой мы идем с мыслями о доме»

Юрист продемонстрировал небольшой предмет, похожий на орлиное крыло.

«Это мой оберег, его мне дал старший сын, крыло орла. Я собираюсь возвратиться домой и вернуть его сыну, чтобы у него была полноценная игрушка. Здесь каждый о чем-то своем мечтает, кто-то планы на будущее строит, кто-то просто хочет погулять со своими детьми. Мы сражаемся и помним об этом, помним о доме», – рассказал Юрист.

Напоследок он пожелал людям, которые находятся за пределами этого конфликта, слушать меньше лживых новостей, что приходят со стороны Запада.

«Не нужно верить информации извне, будто мы все тут плохие и тому подобное. Цените то, что имеете сейчас, двигайтесь в нужном направлении, развивайтесь и правильно воспитывайте новое поколение – не так, как детей воспитывают здесь», – подытожил Юрист.