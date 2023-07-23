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Минобороны РФ опровергло поражение Спасо-Преображенского собора в Одессе
Информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в Одессе, которую распространяет Киев, не соответствует действительности, заявили в Минобороны РФ. Все назначенные для поражения и уничтоженные ночью 23 июля объекты, на которых готовились террористические акты против России, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса, подчеркнули в военном ведомстве.
Планирование ударов осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации. По этой причине заведомо исключено поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия, говорится в сообщении Минобороны.
Наиболее вероятной причиной разрушения храма в ведомстве назвали падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО. Такие выводы сделаны на основе опубликованных местными жителями видеокадров из храма.
Комплексы ПВО Вооруженные силы Украины намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе Одессы, подчеркнули в Минобороны.
Напомним, СМИ писали о взрывах в Одессе минувшей ночью. В телеграм-канале городского совета сообщалось, что в результате поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили, что ночью россйские военные ударили по объектам в Одессе, готовились теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. Наносить удары ВС РФ начали в ответ на атаку украинских беспилотников на Крымский мост, в результате которой погибла семейная пара и была ранена несовершеннолетняя девочка.
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