Украинские военные выпустили в общей сложности 20 снарядов по Запорожской атомной электростанции и Энергодару, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, в результате обстрелов в городе частично отсутствуют электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры одного из эгнергоблоков, а также снижена мощность станции. Избежать аварии на самой крупной в Европе атомной электростанции удалось «по счастливой случайности», добавили в ведомстве.

Из-за повреждения водородопровода на водородной станции произошло факельное возгорание водорода, сообщили в военном ведомстве. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами. Лишь «по счастливой случайности» украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, благодаря чему удалось избежать радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции, добавили в МО РФ.

«Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма», – говорится в заявлении военного ведомства.

Напомним, после ударов ВСУ по АЭС в Энергодаре, власти Запорожья обвинили Киев в попытке устроить техногенную катастрофу на АЭС.