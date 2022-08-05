Запорожские власти обвинили Киев в попытке устроить техногенную катастрофу на АЭС

Сегодня украинские военные снова обстреляли Запорожскую АЭС во время пересменки ее работников. От удара ВСУ были оборваны две линии электропередачи, питающие распределительное устройство, которое обеспечивает безопасную работу энергоблоков на станции.

Сейчас ведутся работы для обеспечения нормальной работы станции.

Обстрелы АЭС преследуют цель нарушить систему охлаждения реакторов и вызвать техногенную катастрофу, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», – отметил он.

Напомним, Херсонская область и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль Вооруженными силами РФ в конце зимы — начале весны, после чего на их территории создали пророссийские военно-гражданские администрации.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.