Минобороны: Обстрел Запорожской АЭС — новый акт ядерного терроризма Киева

Накануне украинская артиллерия вновь нанесла удар по Запорожской АЭС. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия, подававшая электричество в Запорожье и Херсонскую область, говорится в сводке Минобороны России.

Из-за обстрела на территории станции произошло задымление, которое удалось ликвидировать пожарным. Чтобы избежать нарушений в работе АЭС, пришлось снизить мощность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 мВТ.

В министерстве подчеркнули, что считают произошедшее «актом ядерного терроризма» со стороны киевского режима.

Напомним, что это не первый обстрел ВСУ данной АЭС. Так, 5 августа украинские военные выпустили в общей сложности 20 снарядов по Запорожской атомной электростанции и Энергодару.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Объявляя о ее начале, Президент Владимир Путин подчеркнул, что главными целями СВО станут защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.