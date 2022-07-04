Минобороны: Киев потерял управление подразделениями трех бригад, отступающих из ЛНР

Сегодня украинское командование потеряло управление подразделениями трех бригад ВСУ и бригадой теробороны, отступающими с территории Луганской народной республики. Этого удалось достичь благодаря успешному наступлению Вооруженных сил России, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате успешных наступательных действий российских вооруженных сил в Луганской народной республике, украинским командованием потеряно управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны», — цитирует генерал-лейтенанта ТАСС.

Напомним, накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики.