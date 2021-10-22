Минобороны Германии: НАТО следует продемонстрировать России готовность применить оружие

НАТО следует продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает РИА Новости.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», — сказала политик, добавив, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство других государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите.

Глава ведомства также обвинила Россию в кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран ЕС.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении кого-либо и отмечала, что российские самолеты выполняют полеты и учения в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая чужих границ, но при этом страны НАТО на постоянной основе проводят учения у границ России и имитирует бои с российской армией.

Ранее в НАТО лишили аккредитации 8 сотрудников российского постпредства и сократили число разрешений до десяти.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Москва «больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях».

Он также сообщил о том, что Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже.