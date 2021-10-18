Россия останавливает работу своего представительства при НАТО

Москва приостанавливает работу своего постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее в НАТО лишили аккредитации 8 сотрудников российского постпредства и сократили число разрешений до десяти.

Лавров отметил, что России это решение не объясняли, добавив, что Москва «больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях».

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или, может быть, это займет еще несколько дней», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что организация уже уведомлена об этом решении, и если у нее возникнут какие-то экстренные дела, то с ними можно обратиться к российскому послу в Бельгии.