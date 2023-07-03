Германия обещала поставить Украине десятки танков Leopard

В ближайшие недели десятки танков Leopard 1А5 из Германии и Дании поступят на Украину, заявил в интервью изданию Rzeczpospolita министр обороны Германии Борис Писториус.

«Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере 2,7 миллиарда евро, который включает в себя другое срочно необходимое вооружение, как и дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за месяц потеряли 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что технику можно заменить, а вот своей армии Киев скоро может полностью лишиться.